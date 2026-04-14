Detienen a mujer con cerca de ocho kilos de cristal en Villa Residencial del Real

Como resultado de las acciones conjuntas y el trabajo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, este martes fue detenida en flagrancia por delitos contra la salud, una mujer que se identificó como Juana Araceli R. C.

El arresto de la mujer, de 52 años de edad, se registró en la calle Granada del fraccionamiento Villa Residencial del Real en Ciudad Juárez, cuando al realizarle una revisión, se le localizó lo siguiente:

08 paquetes confeccionados con fleje transparente que en su interior contienen una sustancia blanca y granulada, con las características propias de la metanfetamina conocida como cristal, con un peso total de 7.750 Kilogramos.

01 maleta en color guinda.

La detenida y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero federal, quien se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).