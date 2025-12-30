Detienen a masculino en flagrancia posesión de droga en Aldama

Personal de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas le aseguró mariguana

Durante recorridos para combatir delitos de alto impacto, personal de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la FGE, detuvo a un masculino a quien le aseguraron envoltorios con droga.

La detención se realizó la tarde de ayer lunes en la calle Jesús Ojeda, del municipio de Aldama, Chihuahua.

El detenido fue identificado como Ervey T. S., alias “El Biscocho”, de 30 años de edad.

Al proceder a la revisión corporal, le aseguraron envoltorios transparentes que en su interior contenían una sustancia seca y olorosa con las características propias a la droga denominada mariguana, con un peso a determinar.

Una vez que le fueron leídos sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).