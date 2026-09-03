Ángela Aguilar confiesa que le da pena ver sus antiguas entrevistas: ‘Dije cosas equivocadas’

Ángela Aguilar reconoció que crecer bajo los reflectores fue complicado, pues quedó expuesta en su etapa más ‘inconsciente y arrogante’.

Ángela Aguilar está viviendo una de las etapas más mediáticas de su carrera. Entre nuevos proyectos musicales y el constante interés del público por su vida personal, la cantante decidió hablar de un tema poco habitual: cómo fue crecer frente a las cámaras siendo parte de la dinastía Aguilar.

En entrevista con Jomari Goyso, recordó el momento en que sintió que el público finalmente la reconocía por su propio talento y confesó que la presión de llevar su apellido, sumada a vivir su adolescencia bajo los reflectores, ha sido uno de los mayores retos de su vida.

Ángela Aguilar recordó una de las etapas más importantes de su carrera y confesó que, si pudiera volver a vivir un momento, elegiría cuando tenía 16 años y se presentó en los Latin Grammy porque fue la primera vez que sintió que el público la veía por su propio trabajo.

“Ah, como a los 16… ves que canté en los Grammys”, contó durante una entrevista. Cuando el conductor le preguntó si ese había sido el momento en que dejó de ser identificada únicamente como parte de la familia Aguilar, respondió: “Pues la primera vez que la gente me reconoció como por mí”.

El peso de llevar el apellido Aguilar

En la conversación también se habló sobre la responsabilidad de crecer dentro de una de las familias más importantes de la música mexicana. Ángela explicó que su papá, Pepe Aguilar, siempre le enseñó a respetar el legado familiar y a entender el valor del trabajo.

“Mi papá es muy perfeccionista y creo que también nos enseñó a tenerle muchísimo respeto al apellido, al trabajo, al sudor de la garganta, como él diría”. Esa exigencia la acompañó desde niña y, con el tiempo, entendió que muchas veces cargó con expectativas muy altas.

“Desde muy temprana edad sentí una responsabilidad que muchas veces no pude cumplir y muchas veces, por niña, dije cosas equivocadas. Ahorita veo entrevistas y me da pena”.

Para Ángela, lo más complicado no fue la fama, sino haber atravesado la adolescencia frente a millones de personas. Reconoció que todas sus etapas quedaron expuestas, incluso aquellas de las que hoy no se siente orgullosa. “Lo que fue difícil para mí fue crecer con el público porque me vieron en todas las etapas: en las más estúpidas, en las más inconscientes, en las más arrogantes”.

La cantante aseguró que equivocarse siendo figura pública tiene un peso muy distinto al de cualquier otro adolescente.

“Cuando estás creciendo te puedes equivocar, pero ahora equivócate enfrente de toda Latinoamérica y que no te lo dejen descansar jamás”.