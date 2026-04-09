Detienen a generador de violencia en Praxedis con drogas y armamento

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informa que, como resultado de un operativo estratégico implementado en el municipio de Praxedis G. Guerrero, se logró la detención de un presunto generador de violencia, así como el aseguramiento de armas de alto poder, droga y efectivo.

Los hechos se registraron el 8 de abril de 2026, alrededor de las 18:25 horas, en el cruce de las calles Emilio Carranza y Francisco I. Madero, en el poblado El Porvenir, donde elementos de la Unidad de Operaciones de Estado Mayor (UNOPEM) interceptaron a un masculino que intentó evadir un dispositivo de seguridad.

El secretario Gilberto Loya destacó que este operativo forma parte de la estrategia integral desplegada en la región del Valle de Juárez, ante el incremento de homicidios en las últimas semanas, con el objetivo de reforzar la seguridad y debilitar a los grupos delictivos que operan en la zona.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido fue identificado como Christopher Osvaldo Re.G, quien coincide con características de un objetivo generador de violencia vinculado a un grupo delictivo con presencia en la región.

Durante la intervención, los elementos estatales aseguraron tres armas de fuego, múltiples cargadores y cartuchos útiles de distintos calibres, así como diversas cantidades de droga con características de cocaína y ketamina, además de un monto de $95,690 pesos en efectivo.

Gilberto Loya subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de la SSPE para actuar de manera firme y coordinada, priorizando labores de inteligencia, prevención y reacción táctica para garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.

El detenido, junto con lo asegurado, fue trasladado a Ciudad Juárez y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar con operativos permanentes que contribuyan a la construcción de la paz en la entidad.