Detienen a 3 por delitos contra la salud, en Chihuahua y Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informó sobre la detención de tres personas por delitos contra la salud, como resultado de los operativos permanentes de vigilancia y combate al narcomenudeo en la capital del estado y en Ciudad Juárez.

En una primera intervención realizada el 24 de marzo en la colonia San Jorge, en la ciudad de Chihuahua, elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial detuvieron a dos masculinos por posesión de droga.

Durante la acción, fue detenido Jaime César F.V, de 49 años de edad, originario de Choix, Sinaloa, a quien se le aseguraron 38 envoltorios de heroína. Asimismo, fue detenido Gilberto V.S, también de 49 años, originario de Chihuahua, a quien se le localizaron 4 envoltorios de la misma sustancia.

En total, se aseguraron 42 envoltorios de heroína, lo que representa una afectación directa a la distribución de drogas en la zona. Durante el operativo, uno de los detenidos recibió atención médica tras presentar una lesión en el área de la boca, priorizando en todo momento su integridad física conforme a los protocolos establecidos.

En una segunda acción, realizada el mismo día en Ciudad Juárez, elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Cristian Eduardo M.R,de 24 años de edad, quien contaba con un mandato judicial vigente por delitos contra la salud, correspondiente a la causa penal 6409/2021.

El secretario Gilberto Loya reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia integral para combatir los delitos contra la salud, mediante operativos focalizados que buscan inhibir la distribución de sustancias ilícitas y dar cumplimiento a los mandatos judiciales en todo el estado.

Los detenidos, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La SSPE refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera firme y coordinada para combatir el narcomenudeo y proteger la salud y seguridad de las y los chihuahuenses.