Detienen a 2 por extorsionar a menor de edad, le pidieron enviar dinero y joyas por DiDi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Extorsiones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como Irving Jesús S. M., y Ángel Martin C. L., por el delito de extorsión

Ayer martes, los agentes ministeriales atendieron un reporte del número de emergencias 911, en el que se informó que un menor de edad recibió una llamada telefónica extorsiva que lo hizo entregar diversa joyería y la cantidad de 20 mil pesos en efectivo en un paquete, a un conductor de un vehículo de la marca Chevrolet, línea Aveo, de color rojo, de la plataforma digital DIDI.

Los investigadores se dieron a la tarea de ubicar dicho vehículo y al encontrarlo, el conductor, indicó la dirección a la que había llevado el paquete que le entregó la víctima, en la calle Sierra Pinal y Sierra de San José del Carrizo, de la colonia Rinconada los Nogales de la ciudad de Chihuahua.

En dicho lugar se montó un operativo estratégico y se logró detener en flagrancia por el delito de extorsión a Irving Jesús S. M., y Ángel Martin C. L., de 22 y 20 años de edad, respectivamente, para llevarlos ante el Ministerio Público para la continuación de las investigaciones y su puesta a disposición.

Asegurando la cantidad de 20 mil pesos y la joyería producto de la extorsión, así como un vehículo de la línea Malibu, de color azul, dos aparatos telefónicos, una cartera de color negro con diversas tarjetas en su interior y una bolsa transparente con una sustancia blanquecina y granulosa.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).