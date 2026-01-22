Detiene SSPE a presunto homicida en Ciudad Juárez gracias a Plataforma Centinela

Gracias al uso de la Plataforma Centinela, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el arresto de Jorge Antonio T. P., de 33 años de edad, presunto responsable del delito de homicidio doloso, ocurrido en la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron durante la tarde del pasado 21 de enero, cuando el Grupo Especial de Detectives, en coordinación con la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación, recibió un folio del sistema de emergencias 911, el cual alertaba sobre un evento de homicidio en la citada colonia, motivo por el que se desplegó un operativo inmediato en la zona.

Al arribar al lugar, los detectives se entrevistaron con testigos, quienes señalaron que el presunto responsable había huido a bordo de una camioneta color café.

Con esta información, los elementos se coordinaron con personal de la Dirección de Análisis Táctico, logrando rastrear la ruta de escape mediante el sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela, lo que permitió ubicar tanto al vehículo como al sospechoso en el cruce de las calles Anastasio Porras y Ojo de Villa López.

Durante la revisión correspondiente, se confirmó que el individuo coincidía con las características proporcionadas por los testigos, asimismo, al interior del vehículo se localizó un cargador metálico abastecido con 11 cartuchos útiles calibre .40 mm.

Derivado de estos hechos, se realizó el arresto formal de Jorge Antonio T. P., quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para dar continuidad a la investigación correspondiente.

Este resultado refleja la efectividad de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, a través de la Plataforma Centinela como herramienta clave en el combate a la delincuencia, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.