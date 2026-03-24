Detiene SSPE a hombre por abuso sexual en la ciudad de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte, llevó a cabo la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual.

La intervención se realizó el 24 de marzo, en el cruce de la calle Secretaría de Gobernación y calle 16, en la colonia San Jorge, como parte de los operativos permanentes de vigilancia y cumplimiento de mandatos judiciales.

El detenido fue identificado como Bartolo A.T, de 30 años de edad, originario de Michoacán, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente relacionada con la causa penal 552/2021 por el delito de abuso sexual.

El detenido será presentado ante la autoridad correspondiente y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, para continuar con las diligencias legales correspondientes.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de dar cumplimiento a los mandatos judiciales y trabajar de manera permanente en la procuración de justicia, contribuyendo a la seguridad y protección de las y los chihuahuenses