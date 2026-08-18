Detiene SSPE a hombre en posesión de droga en Juárez

Durante la tarde del pasado lunes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, llevó a cabo el arresto de un hombre en Ciudad Juárez, quien fue identificado como Mario Alberto H. M., de 37 años de edad. El sujeto se encontraba en posesión de una motocicleta presuntamente relacionada con un hecho delictivo previo y, además, portaba presunta droga.

Los hechos ocurrieron en la colonia Kilómetro 20, en Ciudad Juárez, cuando el Grupo Especial de Detectives de la Policía del Estado localizó una motocicleta en circulación con apoyo de la Plataforma Centinela, a la cual posteriormente le dieron alcance para realizar la intervención correspondiente.

Al realizar dicha inspección, los elementos se percataron de que Mario Alberto portaba consigo dos bolsas transparentes que en su interior contenían hierba con características propias de la marihuana.

Asimismo, al revisar la motocicleta Italika de color blanco con azul, se determinó que tenía el vínculo con un homicidio doloso ocurrido el pasado 8 de agosto, también en Ciudad Juárez.

Estos hechos derivaron en el arresto formal del sujeto, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.