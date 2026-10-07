Avanza tercera Mesa Técnica para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado que preside la Dip. Herminia Gómez Carrasco realizó la tercera sesión de la Mesa Técnica de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, como parte de los trabajos para avanzar hacia el reconocimiento pleno de su capacidad jurídica.

En esta reunión se revisaron propuestas para armonizar la legislación estatal con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La mesa contó nuevamente con la participación de personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Estos trabajos representan un paso más hacia una legislación que reconozca la autonomía, voluntad y derechos de las personas con discapacidad, recolectando las opiniones y aportaciones de expertos en la materia.