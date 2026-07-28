Detiene Policía Municipal a presunto distribuidor de cristal en la colonia Obrera Vista Ávalos

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, tras asegurarle varios envoltorios.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando policías de la Unidad de Atención a Robo a Casa Habitación detectaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, arrojó una mochila al suelo e intentó huir por calles de la colonia Cerro Coronel II.

Durante la inspección localizaron 15 envoltorios de plástico que contenían una sustancia cristalina y granulosa con las características propias de la droga conocida como cristal, motivo de detención a quien se identificó como Manuel Armando H. H., de 38 años, trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la droga asegurada.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._