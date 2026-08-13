Detiene Policía Municipal a dos hombres con presunta droga en diferentes intervenciones

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres en hechos distintos, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de asegurarles sustancias con características similares al cristal y la marihuana.

La primera detención se realizó en las calles Praderas de Edmonton y Praderas Patagónicas, de la colonia Girasoles I, donde policías del Grupo de Operaciones Motorizadas observaron a un masculino que cometía una falta administrativa.

Al realizarle una inspección, le localizaron una bolsa pequeña con sustancia cristalina y granulosa equivalente a 6 porciones. El detenido fue identificado como Luis Adrián A. L., de 32 años de edad.

En otro hecho, en las calles 61 y Zubirán, de la colonia Cerro Coronel, elementos del mismo grupo observaron a un hombre que portaba un objeto largo y puntiagudo, similar a un cuchillo, el cual manipulaba al aire.

Tras aproximarse e informarle que su conducta constituía una falta administrativa, los oficiales le realizaron una inspección y localizaron entre sus pertenencias un envoltorio con hierba verde, seca y olorosa, con características similares a la marihuana.El detenido fue identificado como José Rosario L. O., de 34 años de edad.

Ambos hombres fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur para su registro correspondiente y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.