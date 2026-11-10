Detiene FGE a masculino en Nuevo Casas Grandes por delitos de género

La Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo a un masculino de nombre Alfredo C.D., quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual agravado, lesiones y amenazas, cometidos en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Por medio del trabajo de investigación, los agentes ubicaron y detuvieron al masculino de 59 años de edad, en la colonia Los Nogales, en el citado municipio, y fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana que giró el ordenamiento judicial cumplimentado.

En próximas horas, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la Mujer, hará del conocimiento al detenido, los delitos que se le atribuyen cometidos en perjuicio de una persona del sexo femenino.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).