Brinda CEAVE acompañamiento Integral al Colectivo 10 de Octubre en operativo de búsqueda en Jiménez

• Se contó con el apoyo y asistencia de agentes del Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigación, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y participaron familiares de personas desaparecidas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), de la Fiscalía General del Estado, a través de su Coordinación Zona Sur, reafirma su compromiso con las familias de personas desaparecidas al brindar acompañamiento integral durante las recientes jornadas de rastreo realizadas en el municipio de Jiménez.

En una acción coordinada con el Colectivo 10 de Octubre, así como familiares de personas desaparecidas, personal multidisciplinario de la CEAVE, agentes del Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigación se trasladaron a la localidad de “Las Garzas”, en el municipio de Jiménez.

El operativo contó con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El objetivo fue garantizar que las familias contaran con el apoyo técnico y la contención emocional adecuada durante el desarrollo de estas diligencias en campo.

La CEAVE reconoce la labor fundamental, valiente y humanitaria de las familias buscadoras. Su esfuerzo las ha consolidado como referentes y aliadas estratégicas en las tareas de búsqueda y localización dentro de la región.

“Caminamos al lado de las familias porque nuestra labor trasciende el deber legal; es un compromiso humano. No permitiremos que las víctimas enfrenten solas la búsqueda de verdad y justicia”, puntualizó Verónica Rodríguez, titular de la CEAVE Zona Sur

Este operativo forma parte de una agenda permanente de trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y las organizaciones de la sociedad civil.

La CEAVE reitera que continuará trabajando con un enfoque de derechos humanos, fortaleciendo los canales de comunicación y coadyuvando con las acciones de búsqueda e investigación.