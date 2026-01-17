Detiene AEI y DSPM a dos hombres en flagrancia por posesión de narcóticos y armas de fuego

- La intervención policial fue en la colonia Molino de Agua
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, detuvieron a dos hombres en flagrancia por delitos contra la salud y por portación de arma de fuego, en la colonia Molino de Agua.
En el operativo, desarrollado ayer viernes, entre las calles Desarrollo y Puerta del Norte, también participaron agentes de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Las personas detenidas se identificaron como, Juan José V. G., de 36 años de edad, y Javier Renato H. A., de 63 años de edad.
A los detenidos les fue asegurado lo siguiente:
- Un arma de fuego tipo pistola, de color negro, con la leyenda “Prieto Bereta”, calibre .9mm., un cargador metálico de color negro, abastecido con 8 cartuchos útiles, calibre .380
- Un teléfono celular color gris marca Samsung
- Una bolsa transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 150 gramos
- Un vehículo marca Ford, línea Ranger, de color verde con matrícula del estado de Chihuahua
- Un teléfono celular de la marca Motorola, de color gris, con funda transparente
- Un teléfono celular de la marca Motorola, de color negro, con funda transparente.
Junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes que establezcan su situación legal.
Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).