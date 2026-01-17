Detiene AEI y DSPM a dos hombres en flagrancia por posesión de narcóticos y armas de fuego

La intervención policial fue en la colonia Molino de Agua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, detuvieron a dos hombres en flagrancia por delitos contra la salud y por portación de arma de fuego, en la colonia Molino de Agua.

En el operativo, desarrollado ayer viernes, entre las calles Desarrollo y Puerta del Norte, también participaron agentes de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Las personas detenidas se identificaron como, Juan José V. G., de 36 años de edad, y Javier Renato H. A., de 63 años de edad.

A los detenidos les fue asegurado lo siguiente:

Un arma de fuego tipo pistola, de color negro, con la leyenda “Prieto Bereta”, calibre .9mm., un cargador metálico de color negro, abastecido con 8 cartuchos útiles, calibre .380

Un teléfono celular color gris marca Samsung

Una bolsa transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 150 gramos

Un vehículo marca Ford, línea Ranger, de color verde con matrícula del estado de Chihuahua

Un teléfono celular de la marca Motorola, de color gris, con funda transparente

Un teléfono celular de la marca Motorola, de color negro, con funda transparente.

Junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes que establezcan su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).