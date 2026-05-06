Detiene AEI Noroeste a masculino en posesión de cristal en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Rafael L. C., por delitos contra la salud, en la calle Emiliano Zapata y Ahumada, de la colonia Centro, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La detención efectuada en colaboración con elementos del Ejército Mexicano, fue en flagrancia, ya que tras una revisión que le realizaron los agentes investigadores, encontraron entres sus pertenencias cuatro gramos de cristal.

El detenido de 58 años de edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).