Detiene AEI con orden de aprehensión a masculino en Ejido La Esperanza

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis R. D., por el delito innominado de robo de vehículos y contra la salud, este viernes 9 de enero, en la ciudad de Chihuahua.

La orden de aprehensión se ejecutó en el Ejido La Esperanza, ubicado en el kilómetro 123 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, bajo la causa penal 3362/2024.

Los delitos que se le atribuyen, fueron cometidos en perjuicio de las víctimas A.B.R. y R.M.Ch., respectivamente.

Con el seguimiento que realiza la autoridad ministerial de esta representación social, para el cumplimiento de las medidas cautelares, se garantiza la justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).