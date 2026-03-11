Detiene AEI a imputado por el delito de violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Jorge Ignacio C. V., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido aparece como probable responsable agredir verbal y psicológicamente a su esposa, en hechos ocurridos el 01 de septiembre de 2025 en la ciudad de Parral.

Jorge Ignacio C.V. fue detenido en un expendio de vinos y licores ubicado sobre la carretera Parral- Jiménez, en donde los Agentes le cumplimentaron el mandato judicial.

Fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM) formulará imputación en su contra.

El trabajo de los investigadores ministeriales permite recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de los delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).