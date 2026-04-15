Detiene AEI a hombre por violencia familiar agravada en Nuevo Casas Grandes

Como parte de indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron a Eddel Antonio H. W., por su probable participación en el delito de violencia familiar agravada, cometido a una víctima menor de edad.

La orden de aprehensión se cumplimentó en coordinación con elementos el Ejército Mexicano en el municipio de Nuevo Casas Grandes,

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público hará de su conocimiento que se le atribuye actos abusivos de poder, tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

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