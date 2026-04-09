Detiene AEI a hombre por feminicidio en hotel de la Av. Tecnológico

Derivado de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron a José Luis C. T. por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en perjuicio de una victima.

La captura se realizó en colaboración la Unidad de órdenes de aprehensión de la AEI y la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; tuvo lugar esta noche en la colonia Los Arcos en la ciudad de Chihuahua y fue puesto a disposición del Tribunal, en el Distrito Judicial Morelos.

Será en próximas horas que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios le harán de su conocimiento ante el Juez de Control, los argumentos incriminatorios con los que se cuenta en su contra por hechos ocurridos recientemente en un establecimiento de la Av. Tecnológico en la ciudad de Chihuahua.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.