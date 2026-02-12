Detiene AEI a dos sujetos por posesión de metanfetamina

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en distintas intervenciones, a dos masculinos en posesión de metanfetaminas, en Ciudad Juárez.

En el cruce de las calles Carapan y Grosella, de la colonia Eréndira, detuvieron a quien dijo llamarse Daniel Alonso S. R., entre sus pertenencias traía seis envoltorios de plástico que contenían una sustancia con las características del cristal, con un peso total de 36 gramos.

La segunda intervención fue en las calles Desierto de Sahara y Desierto de Nubia, de la colonia Parajes de Oriente, en donde detuvieron a quien se identificó como Iván M. H., con 17 bolsitas de plástico que contenían el mismo narcótico, con un peso total de 12 gramos.

Los detenidos de 37 y 45 años de edad, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que continuará con las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).