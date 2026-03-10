Detenido por presunto abuso sexual en Nuevo Casas Grandes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Luis Armando C. M., persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual con penalidad agravada, en Nuevo Casas Grandes.

La detención del masculino de 29 años de edad, fue en el cruce de las calles Prolongación Francisco I. Madero de la colonia Los Nogales, en el citado municipio.

Quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del código nacional de procedimientos penales).