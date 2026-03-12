Detenido por presunta violación y abuso sexual de dos menores de edad

– Delitos cometidos a dos menores de edad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron a Gildardo T. A., persona de 48 años de edad, que contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable de los delitos de violación y abuso sexual agravados.

La detención a cargo de los agentes ministeriales del Destacamento de Temósachic, se efectuó ayer miércoles en la localidad de Tutuaca,

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Gildardo T. A., agredió sexualmente a las menores de edad, en hechos ocurridos el 23 de febrero del 2026, en una de las pilas de agua del lugar conocido como Agua Caliente.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).