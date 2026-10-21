Detenido en flagrancia por posesión de narcóticos en la colonia El Potrero

En continuidad con las acciones para combatir los delitos contra la salud en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Heriberto C.V., por su probable responsabilidad en el delito de narcomenudeo, en la modalidad de posesión simple de narcóticos.

Fue detenido en flagrancia tras una revisión que los Agentes le realizaron en la calle Hacienda Sombreretillo, de la colonia El Potrero, en la ciudad de Parral, en donde se le encontró en posesión de un envoltorio de plástico que contenía 37 gramos de metanfetamina.

Tras informarle sus derechos, el detenido y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, autoridad que determinará su situación legal conforme a los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).