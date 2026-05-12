Detenidas 30 personas por incumplir obligaciones alimentarias con sus hijos

En lo que va del año, la Fiscalía de Distrito Zona Centro ha obtenido 38 órdenes de aprehensión por incumplimiento de las obligaciones alimentarias en contra de varones menores de edad.

Del total de órdenes de aprehensión se han capturado a 30 personas y se han efectado 5 cateos como parte de las investigación con 22 vinculaciones a proceso.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Concepción Márquez Muñoz quien destacó que en el periodo citado se han concluido 467 carpetas de investigación de manera favorable, obteniendo en favor de los menores de edad la cantidad de un millón 700 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Concepción Márquez agregó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es un delito que vulnera gravemente el interés superior del infante o les afecta alterando su desarrollo físico, emocional, cognitivo, además de dejarlos en un estado de vulnerabilidad económica que afecta a su derecho a la supervivencia.