Desvanece y cae muerto en calle de la colonia CDP; posible sobredosis

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad conocido del sector con el apodo de “El Petus” perdió la vida luego de que se sintiera mal, se desvaneciera y cayera al piso, al parecer por una sobredosis de droga cuando caminaba sobre la calle Primero de Mayo cruce con la calle Revolución o vías del tren de la colonia CDP.



Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quienes fueron los primeros en dar la atención, acordonando ampliamente el perímetro para que agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabarán la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación.