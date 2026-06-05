Cocentro se reunirá con DSPM; pedirán incremento de operativos nocturnos

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) que lidera Liliana Aranzola tendrá hoy una reunión con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) esto por motivos de seguridad para el primer cuadro de la ciudad.

“Nos vamos a juntar con el comandante Rojas, vamos a ver el tema de seguridad aquí en el centro y ver sui se puede incrementar los rondines en el barrio mágico”, comentó.

Anteriormente se habían realizado con normalidad los operativos nocturnos, pero dado al cierre de algunos comercios se disminuyeron, sin embargo, los comerciantes piden estos recorridos por la existencia de bares.

Es necesario reforzar la seguridad para mantener un centro seguro para los comerciantes y visitantes.