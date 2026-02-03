Destruye SSPE campamento utilizado para actividades ilícitas en Guachochi

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) localizó y destruyó un campamento en el municipio de Guachochi, el cual presuntamente era utilizado para albergar a civiles armados y fungir como punto de observación, como parte de las acciones permanentes de prevención y disuasión del delito.

Por instrucción del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la Policía del Estado mantiene patrullajes mixtos terrestres y aéreos en zonas de difícil acceso, con el objetivo de fortalecer la presencia operativa y prevenir actividades ilícitas en la región serrana.

Durante estos recorridos, y con el apoyo de pilotos de aeronaves no tripuladas (drones), se logró detectar entre la vegetación de la sierra un campamento improvisado, presuntamente utilizado como punto de vigilancia por parte de civiles armados.

En seguimiento a los protocolos de seguridad y actuación policial, personal de la Policía del Estado acudió al sitio para realizar la inspección correspondiente y procedió a la destrucción del campamento, eliminando un posible riesgo para la seguridad de la zona.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de mantener presencia operativa permanente, fortalecer la vigilancia aérea y terrestre, y prevenir conductas que atenten contra la paz y la seguridad de las y los chihuahuenses.