Despliega FGE Noroeste operativo en NCG para disuadir delitos

• Realizaron la búsqueda de vehículos con reporte de robo y personas con órdenes de aprehensión

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, desplegaron un operativo en diversas colonias de Nuevo Casas Grandes con la finalidad de disuadir la comisión de delitos y brindar seguridad a la población.

Además, a fin de ubicar y asegurar vehículos automotores con reporte de robo y/o anomalías, así como personas con orden de aprehensión, se realizaron revisiones aleatorias con pleno respeto hacia los automovilistas y a la ciudadanía en general.

En la acción policial participaron ocho Agentes Ministeriales y dos unidades oficiales, que implementaron revisiones aleatorias a distintos vehículos.

Como resultado, se retiraron polarizados excesivos de los automotores que no estaban debidamente identificados en la parte frontal.

Con estas acciones, se combate de manera frontal los delitos y se busca llevar ante la justicia a quienes así lo requieren.