Desciende 12.7 por ciento el número de suicidios en Chihuahua durante 2025 gracias a estrategia de prevención

Otro factor, dijo el funcionario, ha sido el fomento de una vida saludable, que integra el cuidado físico y mental, así como la construcción de entornos familiares y sociales más protectores.

Señaló que la reducción en los casos también es resultado del trabajo conjunto con dependencias, como las secretarías de Educación (SEyD), y de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), así como del Instituto Chihuahuense del Deporte, con las que se firmaron convenios para fortalecer la atención integral y preventiva en diversos sectores de la población.

Añadió que personal de la dependencia continuará con las Ferias de la Salud, por medio de las cuales se llevan actividades educativas sobre salud mental y prevención del suicidio, a habitantes de los municipios de la entidad.

Además, imparte conferencias enfocadas en el autocuidado juvenil, desde un punto de vista humano y empático. Solo el año pasado, 4 mil 550 estudiantes de nivel Superior fueron capacitados en ese sentido.

González Herrera recomendó no enfrentar sola o solo ninguna crisis emocional y utilizar los servicios públicos disponibles, como el 9-1-1 y los centros de atención en salud mental del estado.

Externó que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida que requiere empatía, atención y acción oportuna, porque cuidar la salud mental, concluyó, es cuidar la vida.