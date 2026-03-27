Descartan tortura vs mamá de Eitán, caso cuenta con elementos sólidos: Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno manifestó que la investigación por el homicidio del pequeño Eitán Daniel está integrada con elementos sólidos, acreditándose que el menor es hijo biológico de las personas que fueron vinculadas a proceso.

Asimismo, descartó que la mamá de Eitán haya sido torturada durante el interrogatorio y que la defensa puede argüir lo que considere, sin embargo, reiteró que existen elementos para demostrar la responsabilidad de Vianey Esmeralda en el crimen.

Agregó que se investiga si se puede acreditar responsabilidad de otros familiares de Eitán Daniel que posiblemente sabían del maltratato que sufría y nunca dieron conocimiento a las autoridades.

“En un caso, aparte de dramático, en donde había pues, desde mi punto de vista, involucrados mucha más parte de la familia, porque nunca dieron conocimiento. ¿A quién se le muere una criatura y va y la tira?.”.