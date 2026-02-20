Desaparece hermano de agente ministerial en San Juanito

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado aclaró que no existe de momento ningún reporte de desaparición de empleados de la Fiscalía.

Aclaró que en días pasados se levantó un reporte de ausencia de Martín René Jáquez Arrieta, quien es hermano de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) destacamentado a la Zona Occidente.

El reporte se levantó ayer jueves en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, la desaparición ocurrió en el poblado de San Juanito, municipio de Bocoyna.

En este sentido, la Fiscalía de Distrito Zona Centro declinó el asunto a la Zona Occidente, sin tener hasta el momento resultados positivos o establecer la causa de la desaparición.