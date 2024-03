West Ham pierde a Edson Álvarez otra vez por acumulación de tarjetas, ahora en Premier League

West Ham empató a un gol contra Aston Villa y Edson Álvarez recibió su décima tarjeta amarilla, lo que significará una suspensión de dos partidos previo a los choques contra Newcastle y Tottenham en Premier League.

El mediocampista mexicano, así, también se perderá la ida de cuartos en UEFA Europa League ante Bayer Leverkusen por la misma situación, se llevó una amonestación ante Friburgo.

Los goles del partido corrieron a cargo de Michail Antonio (29′) y Nicolo Zaniolo (79′).

¿QUÉ PARTDOS SE PERDERÁ EDSON ÁLVAREZ POR ACUMULACIÓN DE AMARILLAS?

El siguiente compromiso de West Ham, donde no estará Edson Álvarez, será contra Newcastle el próximo 30 de marzo tras la Fecha FIFA; después, el 1 de abril, recibirá a Tottenham, tampoco sin ‘Machín’.

Edson Álvarez regresará a la actividad contra Wolverhampton el día 6 de abril, dando el cerrojazo a sus sanciones en la ida de cuartos en Europa League ante Bayer Leverkusen, pactado el 11 de abril.

WEST HAM VS ASTON VILLA: ¡EL PARTIDO!

Aston Villa perdió la oportunidad de aprovechar el pinchazo del Tottenham y distanciarse en la pelea por los puestos de Champions League al no pasar del empate contra el West Ham United (1-1), en un partido en el que The Hammers vieron anulados dos tantos por el VAR, uno de ellos en el último minuto.

Los de Unai Emery, tras clasificarse a la siguiente ronda de la Conference League entre semana, sufrieron contra un West Ham United que también venía de jugar en competición europea y de eliminar, en este caso, al Friburgo.

The Hammers no se reservaron mucho y se adelantaron a la media hora a través de Michail Antonio: El jamaicano remató un envío de Coufal y marcó su primer gol en Premier desde agosto. Ya en la segunda mitad, Antonio hizo el segundo en un córner en el que falló en la salida Emiliano Martínez, pero la revisión del VAR determinó que el delantero había tocado la pelota con la mano.

Perdida la oportunidad de alejarse en el marcador, Hammers vieron irse dos puntos cuando Nicolo Zaniolo apareció desde atrás para mandar a la red un centro raso de Moussa Diaby, a diez minutos del final.

En un agregado de diez minutos, Tomas Soucek marcó el 2-1 para éxtasis del London Stadium, pero el VAR volvió a hacer acto de presencia y, tras cinco minutos de deliberación, decidió anular el tanto por mano en la jugada.

How low can you go, @Michailantonio ⬇️ pic.twitter.com/WzFyY50nwf

— West Ham United (@WestHam) March 17, 2024