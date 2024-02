Travis Kelce pide que los Chiefs regresen a jugar a México

Travis Kelce no ocultó su amor por México. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs confesó que le ha insistido a Clark Hunt, dueño del equipo, en que regresen al país latino para sostener un juego y convivir con toda la afición que tienen al sur de la frontera.

“Gracias por el apoyo. Los amamos. Siempre le digo a Clark Hunt que debemos regresar a Ciudad de México para tener más diversión con ustedes”, dijo Kelce en conferencia de prensa tras ganar su tercer título de Super Bowl.

El jugador ofensivo se mostró feliz y contento por el logro que obtuvo con esta franquicia y no quiso entrar en detalles sobre si entra entre los mejores jugadores en su posición, ya que lo único que le importa es enfocarse en mantener un buen nivel para sus compañeros.

“Lo que sé es que este equipo es uno de los mejores de la historia. Ser bicampeones te lleva a otro nivel. Los individual no me importa del todo porque quiero hacerlo lo mejor que pueda. A estas alturas, me encanta estar aquí porque estoy más cerca del final que de seguir jugando. Amo cada momento con el equipo”, agregó el jugador de los Chiefs.

Por otra parte, Patrick Mahomes, mariscal de campo de Kansas City, enfatizó lo mucho que ha influido Andy Reid en su formación como jugador y lo catalogó como el mejor entrenador en jefe en la historia de la NFL.

“Para mí es uno de los mejores de todos los tiempos. Es el mejor de la historia. Le tengo mucho respeto. Para mí saca lo mejor de mí porque me deja ser y hoy soy quien soy por el coach Reid. Es una de las mejores personas que conozco. Es muy especial”, manifestó.

Finalmente, el mismo Mahomes, quien sumó también su tercer anillo de Super Bowl y fue nombrado el MVP del encuentro, aseguró que una vez que pasen los festejos, sin duda pensará y se ocupará de pelear por el tricampeonato.

“Vamos a celebrar hoy, en el desfile y buscaremos el triplete el siguiente año. Una vez que ganas una vez, que tienes el anillo y el desfile, quieres más y esa es mi mentalidad. Celebraremos juntos y volveremos el siguiente año”, concluyó.