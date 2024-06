Toto Wolff tira ‘dardo’ a Checo Pérez para convencer a Max Verstappen

Toto Wolff sigue con la ilusión de desarmar a Red Bull de Checo Pérez y así poder llevar a Max Verstappen a Mercedes, y así, ser el reemplazo de Lewis Hamilton que emigrará a Ferrari para la Temporada 2025 de Fórmula 1.

A pesar de que Christian Horner ha insistido que no dejarán ir al piloto neerlandés, el directivo de las ‘Flechas Plateadas’ puso en la mesa un escenario hipotético para convencerle; sin embargo, terminó salpicando a Sergio Pérez en palabras que recoge Formul1a.uno

F1: Mercedes no renuncia al fichaje Verstappen

Y es que Toto Wolff cree que la llegada de ‘Mad Max’ es posible, a quien ve como la pieza ideal para regresar a las victorias en Fórmula 1, recordando que la última bandera a cuadros que se llevaron fue en el GP de Brasil con George Russell en 2022.

«Siempre he dicho que tenemos que centrarnos en nosotros mismos para mejorar el coche. Y si el auto va a ser mejor, normalmente todos los pilotos quieren conducir lo más rápido posible, y esa es nuestra prioridad», se refirió ante las mejoras que han mostrado en los últimos grandes premios.

Lewis Hamilton reconoce a su doble entre el público del GP de España y su reacción es imperdibleTIKTOK: @F1

Fue cuando volvió a mencionar a Verstappen para verlo vestido de plateado: «Necesitamos permitir que Lewis Hamilton y George Russell terminen la temporada a un alto nivel, y luego veremos si el W15 será un monoplaza que pueda convencer a Max«.

Empero, terminó mandando un dardo a Checo Pérez de por qué no puede conseguir victorias, ya que «creo que es Max quien gana las carreras y no Red Bull. El RB20 es sólido, pero a Checo Pérez no le va bien. Es Max quien marca la diferencia«, recalcó.

Cómo llega Mercedes para el GP de Austria 2024

Para finalizar, Toto Wolff se mostró ilusionado por la mejora de Mercedes en las últimas carreras, la cual se afianzó en el GP de España con el tercer lugar de Lewis Hamilton, por delante de George Russell, que terminó en la cuarta posición.

Eso sí, el directivo de las ‘Flechas Plateadas’ pidió paciencia, puesto que el siguiente gran premio será en un circuito que no les va bien.

«Creo que Lando Norris y Max Verstappen han sido y serán rápidos en todos los circuitos. Históricamente, Austria no nos ha ido bien, así que no sé cómo nos irá este año».

Cabe señalar que desde la victoria de Valtteri Bottas en 2020, sólo dos pilotos de Mercedes se han subido al podio, el finlandés un año después y Lewis Hamilton en 2022.

Ante ello, Toto Wollff piensa más en el GP de Gran Premio, ya que «Silverstone es sin duda un circuito rápido que conocemos bien y donde el coche siempre ha funcionado bien», concluyó.