Russell Wilson es despedido por Denver Broncos tras fiasco de 2 años en la NFL

Hace dos años pagaron una cifra millonaria para convertirlo en su mariscal de campo franquicia y soñar con un Super Bowl. Ahora, Russell Wilson será despedido por los Denver Broncos, según ha confirmado el canal oficial de la NFL, poniendo fin a una de las peores contrataciones en la historia de la liga.

Los Broncos y Russell Wilson unieron sus caminos en el 2022 con un intercambio espectacular, en el que los Seattle Seahawks recibieron múltiples selecciones colegiales y un par de jugadores a cambio del quarterback, que con ellos ganó el Super Bowl XLVIII en febrero del 2014.

Broncos despiden a Russell Wilson

De acuerdo con la información de NFL Network, los Broncos ya informaron a Russell Wilson de su despido, que será válido a partir del próximo 13 de marzo, fecha que marca el inicio del “nuevo año” en la National Football League con la agencia libre para jugadores sin contrato.

En los dos años que Russell Wilson estuvo en Denver, la franquicia tuvo marca perdedora de 13-21 y hacia el final de la temporada pasada, el mariscal de campo fue reemplazado por Jarrett Stidham, lo que, desde entonces, marcó el comienzo del fin para el QB con los Broncos.

¿Por qué despidieron a Russell Wilson de Denver?

Poco después de la noticia de la degradación del apodado Dange a suplente, el periodista Jordan Schultz destapó que esta decisión obedecía a una medida de presión de los Broncos contra Russell Wilson por haberse negado a sacrificar el dinero garantizado en su contrato por concepto de “lesiones”. Así lo confirmó el propio jugador a los medios a finales de diciembre.

“Le ganamos a los Chiefs (29 de octubre). Se acercaron a mí durante la semana de descanso posterior a ese juego y me dijeron que si no cambiaba mi contrato (mi dinero garantizado en caso de lesiones), me quedaría en la banca por el resto del año”, declaró Russ.

“Entonces quedaban nueve juegos por delante. Definitivamente quedé decepcionado por eso. Fue un proceso de toda esa semana, veníamos de vencer a los Chiefs, yo estaba emocionado por pensar en que podíamos pelear un lugar en la Postemporada”, agregó.

Russell Wilson confirms that the #Broncos threatened to bench him on October 31 if he didn’t defer his $37M injury guarantee:

“We beat the #Chiefs. They came up to me during the bye week … and they told me that if I didn’t change my contract – my injury guarantee – that I’d be… https://t.co/WZ1NMt4uXD pic.twitter.com/dVqCpgeMlC

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) December 29, 2023