Renueva Baker Mayfield con Buccaners por tres años y 115 mdd

Baker Mayfield acordó este domingo una extensión en su contrato con los Tampa Bay Buccaneers de la NFL de tres años y hasta 115 millones de dólares.

El quarterback afirmó tras firmar su nuevo contrato.

“Quería tener la oportunidad de quedarme. Amo al entrenador Todd Bowles y al personal de esta franquicia. Estoy feliz de estar aquí y quiero ganar más en esta postemporada”.

