«¡Pongan a Rafael Márquez!» Afición del Barcelona exige cambios tras eliminación en Champions

Una vez que se consumó la eliminación del Barcelona en la UEFA Champions League, la afición ha pedido ya cambios drásticos para el futuro inmediato. Es así que el nombre del legendario Rafael Márquez ha aparecido de nuevo para pedirle a Joan Laporta que lo fiche como nuevo técnico para que consume la reestructura para le temporada 2024-2025.

Después de que Xavi Hernández no pudo mantener una ventaja ante el Paris Saint-Germain, se dio el adiós del cuadro blaugrana en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Europa, por lo que el entrenador mexicano se asoma en el horizonte como la opción ideal para asumir, tras su gran labor con el Barcelona B que aspira a ascender en esta campaña, confirmando su calidad con los juveniles de La Masía.

Fans del Barca piden ya a Rafa Márquez

Es así que la triste temporada del Barcelona bajo las órdenes de Xavi podría tener pronto su esperado desenlace protagonizado con su cese y la llegada de Rafael Márquez. Y es que con la dura eliminación ante el PSG, así como su marginación de la nueva Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos 2025, ha hecho que Laporta se piense su salida antes de que finalice este curso.

Incluso, eso es lo que piden en las redes sociales y en la tribuna los seguidores blaugranas, quienes ya no soportan al ex mediocampista español como DT, por lo que miran con buenos ojos la llegada de Rafa Márquez.

Rafael Márquez, el favorito de Laporta y los fans para llegar al Barca

Gracias al buen futbol que practica en el Barca B (ahora conocido como Barca Atletic) y a que conoce perfectamente las entrañas de Can Barca es que Laporta estaría cerca de confirmar a Rafa Márquez para que ascienda al primer equipo . Y es que se trata de uno de los mejores jugadores de la historia desde su posición de defensa central en el club culé, así como ganador de todos los trofeos posibles, como LaLiga, UEFA Champions League, Mundial de Clubes y más.

Debido a los malos resultados que Xavi ha tenido en la campaña presente, así como este desenlace en la Liga de Campeones de Europa 2023-2024, sumado a que están lejos del Real Madrid en la lucha por el título de LaLiga , la directiva tendría pensado hablar con Márquez en las próximas horas.

Más allá de que se ha comentado que Deco, el ex futbolista brasileño-portugués que ahora es directivo del Barcelona, no tiene en mente contar con Márquez, la realidad es que pesará más la decisión de Joan Laporta. Y es que hay que recordar que el ex capitán de la Selección Mexicana es amigo muy cercano al presidente, por lo que, con sus buenos resultados en la Tercera División, su fichaje podría estar más que hecho próximamente.

Xavi y su triste adiós del Barcelona

A pesar de que ha contado con un plantel sumamente poderoso, encabezado por Robert Lewandowski, Joao Félix, Pedri, Marc-André Ter Stegen, Gavi. Jules Koundé, Ronald Araujo, Frenkie De Jong y más, así como las explosiones de los juveniles Laime Yamal y Vitor Roque ‘Trigrinho’, la realidad es que Xavi Hernández Creus, a sus 43 años de edad, no ha podido regresarle el brillo que alguna vez tuvo el cuadro catalán.

Lejos parece que están ya los días de gloria del Barca bajo las órdenes de Pep Guardiola, Tito Vilanova y Luis Enrique, en los que arrasaba adonde quiera que se presentara. Es por eso que Joan Laporta busca el revulsivo necesario para devolverle el buen nivel al equipo de cara a la siguiente temporada bajo las órdenes del entrenador mexicano Rafael Márquez.