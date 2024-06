Mookie Betts es golpeado y sufre fractura en mano izquierda

El campocorto de Los Ángeles Dodgers, Mookie Betts, se fracturó la mano izquierda cuando fue golpeado por un lanzamiento durante la séptima entrada del juego del domingo contra los Kansas City Royals.

This video of Mookie Betts taking a 98 mph fastball off the hands is absolutely heartbreaking. The sound the hand makes when the ball makes contact with the ball is disgusting 💔💔pic.twitter.com/dASGDJUqxC — Baseball King (@BasebaIlKing) June 16, 2024

El ex Jugador Más Valioso y siete veces All-Star fue golpeado en la mano por una recta de 97.9 mph de Dan Altavilla y cayó al suelo, retorciéndose de dolor extremo. El manager Dave Roberts no sabía cuánto tiempo se perdería Betts, pero dijo que la lesión no requeriría cirugía.

Betts hizo una aparición en la casa club después de la victoria de los Dodgers por 3-0 con su mano izquierda vendada. Verá al Dr. Steven Shin, especialista en manos, el lunes.

«Creo que es la primera vez que me golpean la mano, así que no estaba seguro. Simplemente me quedé entumecido y me dolió», dijo Betts cuando se le preguntó si supo inmediatamente que la mano estaba rota. «Desafortunadamente, está arruinado. No hay (nada) que podamos hacer realmente ahora.

«Simplemente hacia arriba y hacia adentro. Me mantenía firme. Desafortunadamente, me golpeó en la mano».

Betts se fue de 3-0 el domingo para bajar su promedio de bateo a .304, noveno en las mayores. Fue cuarto en porcentaje de embase (.405) y empatado en el quinto lugar en hits (86).

«Es un gran golpe. Me siento mal por Mookie porque está teniendo una temporada tipo MVP», dijo Roberts.

El lanzamiento golpeó a Betts en la parte superior de la mano, y los entrenadores y Roberts rápidamente salieron corriendo del dugout para atenderlo. Aquellos que miraron por televisión y en el piso inferior del Dodger Stadium pudieron escuchar claramente la pelota haciendo contacto con la mano de Betts.

«Uno nunca quiere que sus muchachos sean golpeados. Pero sólo por su reacción, sentí que esto era diferente», dijo Roberts.

Miguel Rojas asumirá el cargo de campocorto titular de los Dodgers y Kiké Hernández también tendrá tiempo en la posición.

Roberts dijo que probablemente movería a Shohei Ohtani al puesto de primer bate.