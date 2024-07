Mbappé ya piensa en Real Madrid tras eliminación en Euro: «Necesito descansar y empezar después una nueva vida»

Kylian Mbappé no puso excusas ni a la victoria de España ni a su Eurocopa. El delantero del Real Madrid ha admitido en la zona mixta que no ha dado lo que se esperaba de él y que está decepcionado porque soñaba con ganar la Eurocopa.

La superioridad de España y la decisión de jugar sin máscara: «Han jugado mejor que nosotros. ¿Una gran diferencia? Tenemos que volver a analizar el partido. Encajamos dos goles tempraneros y en la segunda parte tuvimos ocasiones para remontar, pero no lo hicimos. ¿Jugar sin la máscara? Le pregunté al médico si podía hacerlo y me dijo que podía hacer lo que quisiera».

Mbappé acepta el fracaso de Francia

Crítico con el papel de Francia:«Hemos fallado en esta competición. Quería ser campeón de Europa y no lo somos. Así es el fútbol. Hay que seguir adelante. Ha sido un año largo y me voy de vacaciones para descansar, que me vendrá muy bien». ¿Algún problema físico o psicológico? No, eso fue todo. No se puede complicar demasiado el fútbol. O estás bien o no estás bien. No estuve bien y nos vamos a casa, así de simple. Necesito descansar. Después de eso, me voy para empezar una nueva vida».

Su ocasión fallada: «Pude marcar o al menos tirar entre los tres palos. Va arriba y ésa es la cruda realidad del fútbol. ¿La máscara? Estaba harto de ella, no veía bien con ella puesta. Hablé con el médico para ver y me dijo que tomara la decisión como un hombre y no me arrepiento».

La crítica de Mbappé a la Euro 2024

Crítico con la Euro: «No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Él (Didier Deschamps, tras el partido) dijo que no debíamos rendirnos, que teníamos que seguir adelante, que el fútbol no era un largo río tranquilo y que son los altibajos del fútbol: a veces se gana, a veces se pierde. Mi ambición era ser campeón de Europa, mi ambición era hacer una buena Eurocopa, pero no hice ninguna de las dos cosas. Es una decepción, pero hay que irse de vacaciones. Voy a tener un buen descanso, y creo que lo necesito para volver fresco cuando nos reanudemos y prepararnos a fondo»..