Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid

Kylian Mbappe y el Real Madrid tienen un acuerdo cerrado y firmado desde hace dos semanas por el cual a partir del 1 de julio el delantero francés se convertirá en flamante jugador del equipo blanco, tal y como ha podido confirmar MARCA. De esta manera dentro de 133 días se acabará de manera oficial el cortejo más extenso que ha vivido el mundo del fútbol en las últimas décadas. Jugador y club cumplen sus deseos y unen por fin sus destinos dejando atrás un camino que desde el verano de 2017 ha vivido todo tipo de vicisitudes. En los últimos días uno de los clubes más poderosos del panorama futbolístico ha sondeado la posibilidad de presentar una oferta al todavía delantero del PSG, pero desde el entorno del jugador les han trasladado que no se molesten porque Kylian ya se ha comprometido en firme con el Real Madrid.

No quiere más ofertas del PSG

Cuando el martes pasado el futbolista se reunió con el presidente del PSG para comunicarle que el 30 de junio se desvincularía del club le pidió que no le presentasen ninguna nueva oferta de renovación. El motivo era que ya había estampado su firma en el contrato que le vinculará con el Real Madrid durante cinco temporadas, como sospechaban en París desde hace tiempo. Esa conversación transcurrió en un ambiente de cordialidad porque desde que en junio del año pasado efectuó la comunicación formal de que no ejercería la tercera temporada opcional en su contrato, Nasser Al Khelaifi era consciente de que sus opciones de volver a convencerle se habían reducido mucho. A esas alturas el dirigente qatarí ya estaba más interesado en que su estrella cumpliera con el compromiso acordado en verano de renunciar a una cantidad muy importante, el tercer plazo de la prima de fidelidad, para que le permitieran reintegrarse al primer equipo.

Contacto en enero

El guion de este capítulo definitivo en la negociación se ha seguido de manera escrupulosa tanto por parte del Real Madrid, que deseaba evitar cualquier mínima irregularidad que pudiera dar motivos al PSG para protestar ante UEFA y FIFA, como por parte del jugador, consciente de que tras lo sucedido en mayo de 2022 necesitaba ‘reconciliarse’ con los directivos del club madridistas y sobre todo con sus aficionados. En los primeros días de enero, una vez que su contrato entraba en los últimos seis meses de duración, desde el Madrid contactaron con el entorno de Mbappé para saber si el plan acordado en mayo del año pasado seguía vigente y no había cambios. La respuesta fue positiva. Cuando ocho meses atrás comunicó por carta al club parisino que renunciaba a ejercer la tercera temporada opcional en su contrato, ya había tomado una decisión en firme: su destino sería el Real Madrid.

Y acuerdo en febrero

En esa llamada de principios de enero José Ángel Sánchez, la persona que ha llevado a cabo la negociación por parte del club blanco, les emplazó a retomar las negociaciones como muy tarde a principios de febrero. Escarmentados tras el plantón de 2022, no querían demorar más las conversaciones con el objetivo de dejar cerrado y firmado cuanto antes el contrato. A Mbappé le transmitieron una idea importante: el Madrid estaba interesado en su contratación, pero ya no se trataba de una urgencia o un fichaje que querían conseguir a cualquier precio, como sí lo fue año y medio antes. Por eso pedían concreción y claridad en las negociaciones. Si se podía llevar a cabo la operación, perfecto; si no, no había problemas. Con Bellingham y Vinicius confirmados y contrastados ya entre los mejores futbolistas del planeta, el Madrid no tenía ninguna urgencia. Pero deseaba saber pronto si podría contar con Mbappé o no para planificar la próxima temporada.

Ajustarse a los baremos del club

Partiendo del acuerdo que ambas partes alcanzaron en mayo de 2022, la negociación ha sido relativamente sencilla, aunque ha habido algún punto de discrepancia, principalmente en el apartado relativo a los derechos de imagen. El Madrid ha conseguido rebajar aquellas condiciones, siguiendo las instrucciones de Florentino en el sentido de que era condición imprescindible para cerrar el acuerdo que el salario del jugador no hiciera saltar por los aires la tabla salarial del club blanco. Tanto el presidente como el director general saben que este asunto puede generar agravios comparativos en el vestuario con otras figuras y no quiere alterar el ecosistema y el excelente ambiente que reina entre todos los futbolistas. Por eso trasladaron a Fayza Lamari, la madre del jugador, y a su abogada, Delphine Verheyden, que el sueldo anual de Kylian debería ajustarse a los baremos del club.

La tabla salarial

Tras ajustar algunos conceptos, el delantero francés llegará como el mejor pagado de la plantilla atendiendo a su condición oficiosa de mejor jugador del mundo, pero con un salario no demasiado alejado de los futbolistas que más cobran en la plantilla, que son Kroos, Modric y Alaba. Fuentes cercanas a la negociación lo sitúan en un escalado creciente que abarca una franja entre 15 y 20 millones netos anuales más bonus por objetivos durante los cinco años que durará el contrato, siguiendo la modalidad de relación contractual que suele ofrecer el Madrid a sus futbolistas en los últimos tiempos, pero este extremo no ha podido ser confirmado por MARCA. En el acuerdo que alcanzaron en 2022 ambas partes y que quedó únicamente a falta de la firma del jugador, su ficha era de 26 millones netos de promedio. Durante las dos últimas temporadas en el PSG después de su renovación Mbappé ha cobrado 32 millones netos (72 brutos).

Prima de fichaje rebajada

A esa cantidad hay que unir la prima de fichaje que el jugador cobra por llegar libre de contrato, a modo de compensación al no tener que pagar traspaso. En este punto cabe recordar que durante la última semana de agosto de 2021, cuando le quedaba una temporada de contrato, el Real Madrid ofreció al PSG una primera oferta de 160 millones y a los pocos días una segunda oferta de 180. El club parisino ni siquiera respondió, lo que supuso que ambas entidades rompieran relaciones. En el acuerdo en firme entre Mbappé y el Madrid de 2022 acordaron una prima de fichaje de 130 millones, que también ha sido reducida ligeramente. De forma que por todos los conceptos, y una vez prorrateado el importe de esta prima de fichaje, la retribución de la estrella francesa no llegaría a los 50 millones netos. Una cifra que supone la mitad de lo que ha percibido en el PSG esta temporada: 212 millones brutos sumando salario (72), prima de renovación (60) y prima de fidelización (80).

Imagen y patrocinios

En el entorno de Mbappé han terminado aceptando esa rebaja en las condiciones económicas porque eran conscientes de que sólo de esa manera podría cumplirse el sueño del delantero de jugar en el Real Madrid. Y el jugador estaba decidido a priorizar esta vez la parte deportiva por delante del apartado salarial. Pero también han manejado el reciente fenómeno de Jude Bellingham y la revalorización en su cotización como futbolista de primer nivel mundial durante los escasos ocho meses que lleva vistiendo la camiseta blanca. A más prestigio y mejor imagen, mayores acuerdos de patrocinio. Nadie mejor que Delphine Verheyden, su abogada especializada en asuntos relacionados con los derechos de imagen que tanta importancia le dan todos los miembros del clan Mbappé, para calibrar el impulso que eso puede suponer para su representado. Si ya de por sí Kylian tiene consideración de mejor futbolista del mundo, triunfar con el Real Madrid y conquistar los títulos que a sus 25 años todavía se le resisten tanto a nivel de clubes (la Champions) como a nivel individual (el Balón de Oro) disparará su cotización.

Florentino y la presentación

Para que este acuerdo haya terminado produciéndose después de tantos sobresaltos en el pasado también ha sido importante la buena relación existente entre Florentino Pérez y el jugador. Una relación que tiene su origen en la conversación telefónica que ambos mantuvieron durante el traumático fin de semana del 21 y 22 de mayo de 2022, cuando el futbolista le llamó en persona para comunicarle que no iba a firmar el acuerdo redactado con el club blanco porque había decidido renovar con el PSG, y acto seguido le pidió perdón por ese plantón. Superado el enfado y la decepción iniciales, desde aquel día el dirigente comenzó a trazar junto a su mano derecha, José Ángel Sánchez, una estrategia que acabase con Kylian Mbappé formando parte de un equipo espectacular integrado por varios de los mejores jóvenes del fútbol mundial. Como es lógico, la culminación de ese plan es un acto de presentación por todo lo alto en el flamante Bernabéu, en lo que va adquiriendo tintes de acto de inauguración oficioso del remodelado estadio y que se producirá a partir del 1 de julio, en una fecha que permita el apretado calendario de este verano, con la Eurocopa de Alemania (del 14 de junio al 14 de julio), los Juegos Olímpicos de París (el torneo de fútbol dura del 24 de julio al 10 de agosto), donde Mbappé quiere participar puesto que se celebran en su ciudad natal, y los conciertos que ya están agendados. En las oficinas de Valdebebas ya se trabaja en dar forma a ese evento.