Jorge Sánchez reconoce intenciones con Cruz Azul: «Es real, me encantaría llegar»

Jorge Sánchez, jugador de la Selección Mexicana y que actualmente milita con el Porto, aunque no ha tenido minutos, aceptó que Cruz Azul tiene un interés por repatriarlo e incluso las negociaciones se comenzaron a dar desde el mercado de invierno.

¿Qué dijo Jorge Sánchez sobre su posible llegada a Cruz Azul?

El jugador aseguró en entrevista con TV Azteca que ha tenido contacto con equipos de Europa desde enero luego de que en el conjunto portugués no ha sido tomado en cuenta y el Ajax (dueño de su carta) tampoco lo contempla.

«Cruz Azul es real desde enero, también tuve un par de ofertas en enero de Europa y obvio estoy muy entusiasmado, muy contento porque están mostrando mucho interés en mí. Para mí es un equipo completamente competitivo, más ahora con Anselmi y con Iván, creo que se ha visto una cara diferente de Cruz Azul».

«A mí me encantaría, si me toca llegar, realmente ahora no lo sé, voy a hacer lo mejor posible para levantar títulos, para que Cruz Azul se ponga en alto como antes estaba y en lo personal eso me deja muy contento y muy tranquilo, porque realmente es difícil cuando vas a Europa y no te salen las cosas como tú lo esperas».

Jorge Sánchez asume la responsabilidad de ser «el más señalado» en la Selección Mexicana

De igual manera, ahora concentrado con el combinado nacional en la Copa América USA 2024, el ex del América y Santos asumió su posición de ser de los futbolistas que reciben el mayor número de críticas en el Tri.

«Siento que soy uno de los jugadores más señalados de la Selección, tengo un error y yo soy el culpable, tengo un error y pasa por algo, o perdemos y Jorge y está bien y lo respeto, cada quién ve el futbol como lo tiene que ver, pero también yo soy autocrítico y soy una persona que estuve en Santos, quedé campeón, llegué a América, quedé campeón, y después de América pasa lo de la Final, que desde ahí todo se fue abajo. Me costó seis meses, trabajé con psicólogas».