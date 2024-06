Inauguración de París 2024 el 26 de julio, pero el futbol inicia 2 días antes, ¿por qué?

Falta poco más de 1 mes para que comience la fiesta olímpica de París 2024, evento donde hay una curiosidad que quizá pocos saben, respecto al futbol, pues esta disciplina inicia 2 días antes de la inauguración oficial, ¿por qué?

La gran inauguración de París 2024 se llevará a cabo en el Rio Sena, uno de los sitios más emblemáticos de Francia, misma que tendrá lugar el viernes 26 de julio, pero curiosamente el futbol varonil arranca 2 días antes, el 24. Este es el motivo.

¿Por qué el futbol inicia antes de la inauguración de París 2024?

Dentro del reglamento del futbol olímpico, en París 2024, existe una norma que obliga a esta disciplina, tanto varonil como femenil, comenzar de forma anticipada, pues de lo contrario no cumplirían con el calendario, o bien, terminarían después de la clausura.

El motivo es fácil. Las 16 selecciones varoniles y las 12 femeniles, tienen que descansar al menos 2 días completos entre un partido y otro, hecho que alarga el calendario más allá de la duración de París 2024, entre inauguración y clausura, donde no se pueden empalmar.

Si vemos el programa olímpico, el día de la inauguración sólo habrá este magno evento, sin deportes, hecho que no pasa en la clausura, pues previo a la ceremonia sí habrá competencia por medallas, pero como ya inicia de forma oficial, es válido.

Calendario de futbol varonil

Jornada 1: miércoles 24 de junio

Jornada 2: sábado 27 de junio

Jornada 3: martes 30 de junio

Cuartos de Final: viernes 2 de julio

Semifinales: lunes 5 de julio

Tercer Lugar: jueves 8 de julio

Final: viernes 9 de julio

Calendario futbol femenil

Jornada 1: jueves 25 de junio

Jornada 2: domingo 28 de junio

Jornada 3: miércoles 31 de junio

Cuartos de Final: sábado 3 de julio

Semifinales: martes 6 de julio

Tercer Lugar: viernes 9 de julio

Final: sábado 10 de julio

Como vemos, el calendario cumple en tiempo y forma con la norma de los 2 días de descanso, salvo por la final, donde los equipos que vayan por la medalla de oro descansarán 3 días.

