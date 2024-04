Filtran diseño del supuesto uniforme de local del América para la siguiente temporada

América sigue en la disputa por el bicampeonato de Liga MX en el Clausura 2024 y en busca de su boleto al Mundial de Clubes 2025 con el título de Concacaf Champions Cup. No obsante, aunque todavía no termina la presente temporada, revelaron el que sería el nuevo uniforme de las Águilas para 2024-2025.

El reconocido sitio ‘Footy Headlines’ filtró el siguiente jersey del conjunto americanista con un tono fuerte de amarillo y el escudo azul.

¿Nuevo uniforme del América?

El escudo del América regresaría a ser la versión obscura con el color azul predominando los tonos amarillos y rojos en el nuevo uniforme.

Jersey de América para temporada 2024-2025

El supuesto siguiente jersey del América para las temporadas 2024-2025 sería en un amarillo más fuerte y opaco, con una franja azul en los costados y rojo en la manga, mientras que el cuello tendría un poco de ambos colores para acompañar el tono principal.

Calendario de América en 2024

América pretende cerrar fuerte tanto en el Clausura 2024 para defender su campeonato de Liga MX y en la Concacaf Champions Cup en instancias finales para buscar su clasificación al Mundial de Clubes 2025.

América vs New England Revolution | Cuartos de Final (vuelta) – Concacaf Champions Cup

América vs Toluca | Jornada 15 – Clausura 2024, Liga MX

Pumas vs América | Jornada 16 – Clausura 2024, Liga MX

Puebla vs América | Jornada 17 – Clausura 2024, Liga MX