Fallece el legendario jardinero de los Gigantes, Willie Mays, a los 93 años

Willie Mays, cuya inigualable colección de habilidades lo hizo convertirse en el más grande jardinero central de la hora, falleció la tarde del martes a los 93 años, anunciaron los San Francisco Giants.

El “Say Hey Kid” dejó una marca indeleble en el beisbol con su nombre como constante en el libro de récords de las Grandes Ligas y por sus proezas a la defensiva, que quedó en la memoria por la inolvidable “The Catch” en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1954.

En una carrera que duró más de 20 años (1951-73), la mayoría de ellos con sus amados Giants, Mays fue seleccionado a 24 equipos All-Star, ganó dos premios como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y sumó 12 Guantes de Oro. Es sexto en la historia de Grandes Ligas con 660, séptimo en carreras anotadas (2,068), el No. 12 en carreras impulsadas (1.909) y el No. 13 en hits (3,293).

Willie Mays nació el 6 de mayo de 1931 y creció en Alabama. Destacó en el beisbol, futbol americano y basquetbol en la preparatoria, pero su amor por la pelota caliente fue superior a su gusto por los otros deportes y en 1948, a los 17 años, comenzó su carrera profesional con los Birmingham Black Barons, a los que ayudó a llegar a la Serie Mundial de las Ligas Negras.

Ya que Mays aún estaba en la escuela, sólo jugó en fines de semana con los Barons y viajó con el equipo cuando no había clases. Los New York Giants detectaron a Mays y compraron su contrato de los Barons en 1950 y Mays no tuvo problemas en adaptarse al batear para .353 en 81 juegos con Trenton esa temporada.

En 1951, Mays destacó con los Minneapolis Millers de Triple A con un promedio de bateo de .477 en 35 juegos antes de que los Giants lo llamaran al primer equipo en mayo. A los 30 años, Mays fue el décimo jugador de afroamericano en la historia de las Mayores. Tras no pegar hit en sus primeros tres juegos, su primer imparable fue un jonrón a lanzamiento del miembro del Salón de la Fama Warren Spahn en la primera entrada de la derrota de los Giants por 4-1 ante los Braves el 28 de mayo de 1951.

Mays estaba en el círculo de espera cuando Bobby Thompson conectó el cuadrangular que le dio a los Giants el título de la Liga Nacional ante los Dodgers el 3 de octubre de 1951, en una acción a la que se le dio el nombre de “The Shot Heard ‘Round the World” (El Disparo que se Escuchó alrededor del Mundo).

La guerra con Corea interrumpió la carrera de Mays en 1952. Jugó en 34 partidos para los Giants con un promedio de .236 antes de ser reclutado por el ejército de Estados Unidos.

Mays fue asignado al Fuerte Eustis en Virginia y mantuvo sus habilidades intactas al jugar partidos con regularidad. Mays también se perdió toda la temporada de 1953 por cumplir con su servicio militar y regresó con los Giants hasta la primavera de 1954 y estar alejado del beisbol profesional no le afectó.

Mays ganó el primero de sus dos premios como Jugador Más Valioso de la Nacional ese año al terminar como líder de la liga en promedio de bateo (.345) con 41 jonrones y 110 carreras remolcadas.

Ganó su otro premio como MVP en 1965. Durante el Juego 1 de la Serie Mundial de 1954 ante los Cleveland Indians en el Polo Grounds, Mays hizo una de las más famosas jugadas en la historia del beisbol. Con la pizarra empatada 2-2 y dos corredores en base, Vic Wertz, de Cleveland, bateó en cuenta de 2-1 profundo al jardín central en la parte alta de la octava entrada. Mays corrió hacia el muro y atrapó la pelota de espaldas al diamante en una atrapada tipo canasta sobre la carrera, volteó y lanzó la pelota de regreso al infield.

La acción de Mays y su rápido relevo hacia el infield evitaron que ambos corredores anotaran; los Giants ganaron ese juego con marcador de 5-2 en 10 entradas. Actualmente, esa jugada es conocida simplemente como “The Catch”.

El 11 de mayo de 1972, Mays fue cambiado de los Giants a los New York Mets por el pitcher Charlie Williams y $50,000. Luego de la temporada de 1973, Mays se retiró y en 1979 fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown.

En sus 22 años de carrera, Mays fue elegido a 24 Juegos de Estrellas; fue líder de la Liga Nacional en jonrones cuatro ocasiones y cuando se retiró, sus 660 cuadrangulares eran la tercera cifra más alta en la historia. Actualmente, ese total es el sexto detrás de su ahijado Barry Bonds, Hanrk Aaron, Babe Ruth, Alex Rodriguez y Albert Pujols.

Mays también terminó su carrera con 3,283 hits (No. 12 en la historia) y 1,903 carreras impulsadas (No. 12).

A excepción de la temporada 1951, cuando usó el número 14 en su jersey, Mays usó el 24 toda su carrera.

El legado de Mays aún es palpable en San Francisco. El parque de los Giants está ubicado en la dirección 24 Willie Mays Plaza y afuera de la entrada principal está una estatua del legendario pelotero.

La ciudad de San Francisco también celebra el Día de Willie Mays cada 24 de mayo.