El mexicano Pato O’Ward gana en Mid-Ohio de IndyCar

El mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) logró este domingo la victoria en el Honda Indy 200 en Mid-Ohio de la IndyCar, mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi) terminó segundo.



O’Ward partía desde la segunda posición en esta prueba, pero logró superar a un Palou que había conseguido la ‘pole‘.

Esta es la segunda carrera que gana el mexicano en esta temporada de la IndyCar.

