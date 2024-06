David Benavidez da otro golpe a Canelo: «No es tan bueno como todo mundo piensa»

En un mundo donde los titanes del boxeo dominan los cuadriláteros, surge un guerrero con una pasión inquebrantable y un deseo ardiente de reclamar su lugar en la cima. David Benavidez, conocido con el temible apodo de ‘Bandera Roja’, ha vuelto a encender la llama de la controversia al lanzar un nuevo desafío a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el indiscutible campeón supermediano de origen mexicano. En sus declaraciones recientes, Benavidez no solo cuestionó las habilidades de Canelo, sino que también arremetió contra su integridad como boxeador.

En el popular podcast Million Dollaz Worth of Game, Benavidez no se contuvo. Con una confianza que solo los verdaderos guerreros poseen, recordó el momento en que Canelo dio positivo por clembuterol tras su primer combate contra Gennady Golovkin, un incidente que aún resuena en la comunidad del boxeo.

Las polémicas declaraciones de David Benavidez

«Voy a lanzar otra cosa a ustedes», dijo Benavidez. «Cuando el mejor Canelo salió, el que ustedes vieron pelear contra Triple G la primera vez, el tipo reventó sucio por clembuterol hermano. ¿Por qué crees que la segunda pelea nunca sucedió? Entonces, para mí, ese fue el mejor Canelo que he visto, pero ese era Canelo sin esteroides. Así que por eso veo a Canelo Álvarez y creo que no es tan bueno como todo el mundo piensa. Porque el mejor estaba fuera de clembuterol. Por eso se veía tan bien, porque ya no lo usaba».

Mientras se prepara para su próxima pelea contra Oleksandr Gvozdyk por el título interino del CMB en la categoría de semipesado, David Benavidez sigue mirando hacia la cima. Su corazón late con la pasión de un guerrero, y sus palabras son el eco de una batalla aún por librar. En cada golpe, en cada movimiento, se siente la promesa de un enfrentamiento épico, un duelo que podría redefinir la historia del boxeo. Y así, el guerrero mexicano sigue avanzando, con la mirada fija en su destino y el deseo ardiente de reclamar su lugar en la historia.

¿Es Canelo Álvarez un boxeador íntegro?

A pesar de la frustración y los desafíos, el espíritu del ‘Bandera Roja‘ permanece inquebrantable. «Dijo que comió carne contaminada en México», recordó Benavidez, con una mezcla de incredulidad y determinación en su voz. «He hablado con gente. Dicen que para que diera positivo por un trozo de carne tendría que haberse comido la vaca entera». Estas palabras no solo reflejan su desconfianza, sino también su deseo ardiente de enfrentarse cara a cara con Canelo y demostrar al mundo quién es el verdadero campeón.

Estas palabras resuenan como un trueno en el mundo del boxeo, un desafío directo a la reputación del ídolo mexicano. Benavidez, nacido en Phoenix, Arizona, pero con raíces profundamente mexicanas, no solo cuestiona el talento de Canelo, sino que también pone en duda su trayectoria. «Todos los demás con los que ha peleado: Amir Khan, Daniel Jacobs, peleó con Billy Joe Saunders, Caleb Plant, todos esos tipos son débiles. 12 nocauts», sentenció con un tono que denota tanto desdén como desafío.