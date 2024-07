Cristiano Ronaldo no se retirará hasta que juegue con su hijo mayor, Cristiano Jr

El delantero del Al-Nassr y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, tuvo una Eurocopa 2024 para el olvido, ya que además de tener una actuación mala en términos generales, no pudo guiar a los lusos a otro campeonato en lo que él ya había anunciado era su última Euro.

Sin embargo, eso no quiere decir que el actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita esté pensando en el retiro, y muy probablemente lo veremos en su sexta Copa del Mundo en Norteamérica 2026 si todo sale bien, e incluso, podríamos verlo jugando más allá del próximo Mundial.

Cristiano Ronaldo quiere jugar con CR Jr, según Adrián Mutu

Recientemente, el ex futbolista rumano Adrián Mutu reveló en entrevista con el medio iAMSPORT que la verdadera motivación que tiene Cristiano Ronaldo de seguir jugando al futbol, es poder disputar un encuentro oficial con su hijo Cristiano Ronaldo Jr., quién en este momento tiene 14 años.

Mutu dijo lo siguiente.

Creo que el verdadero motivo de Cristiano y su razón para no jubilarse todavía es que quiere jugar un partido oficial con su hijo, y por esta razón no se rinde»Adrian Mutu

Si bien Mutu no especificó si lo habló con Cristiano Ronaldo, o alguien cercano al ex jugador del Real Madrid le comentó las intenciones del portugués, lo cierto es que no es de extrañarse que el 5 veces Balón de Oro tenga como objetivo jugar junto a su hijo mayor.

Cristiano Ronaldo quiere llegar al Mundial 2026

Ronaldo está próximo a cumplir 40 años de edad en 2025, y se cree que está entre sus planes convertirse potencialmente en el primer jugador, quizás junto a su némesis de toda la vida Lionel Messi, en jugar 6 ediciones distintas de la Copa del Mundo en el 2026.

El portugués dejó la élite del futbol mundial en el 2022 luego de salir del Manchester United rumbo a Arabia Saudita en el Al-Nassr, y aunque sigue siendo considerado como el capitán y estandarte de la selección de Portugal, su reciente actuación en la Eurocopa 2024 pone en duda si llegara en forma, ya con 41 años.

Cristiano Ronaldo es la máxima figura de la historia del futbol portugués y posee varios récords de la selección lusa como más goles (130), más apariciones (212), más juegos disputados en Copa del Mundo y Eurocopa (22 y 30), y más goles en la Euro (14).