Courtois le gana a Lunin la titularidad en la portería del Real Madrid

La carrera en la portería del Real Madrid para la Final de la UEFA Champions League ya tiene a un ganador, Thibaut Courtois, así lo confirmó Carlo Ancelotti.

Lamentablemente, una enfermedad fue la que terminó por apagar el sueño de Andriy Lunin de defender el marco de los Merengues en Wembley, quien ya fue descartado.

«Lunin ha tenido una gripa que no le ha permitido viajar ni entrenar; pero mañana viajará e irá al banquillo, así que Thibaut Courtois será titular mañana», aseguró el italiano en conferencia de prensa.

¿Courtois o Lunin en la portería del Real Madrid?

El guardameta ucraniano fue gran parte de la temporada el encargado de cuidar los tres palos del Real Madrid (disputó 8 de los 12 partidos en Champions League) tras la larga lesión que enfrentó Courtois en la rodilla, que puso en riesgo su vuelta.

Sin embargo, el belga tuvo una recuperación milagrosa y regresó a las canchas hace unas semanas, por lo que nació la incógnita de quién lo iba a ser ante el Borussia Dortmund.

¿Premiar al portero que jugó casi todos los partidos? O, ¿respetar el lugar y jerarquía del otro? El dilema que tuvo que enfrentar Carlo Ancelotti.

Mala pasada para el ucraniano a una semana de la Final de la UEFA Champions League en Wembley, quien causó baja desde hace unos días por una fiebre que le impidió estar en los entrenamientos.

«Es una decisión muy difícil porque ambos merecen jugar la Final. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, pero tiene fiebre, pero se va a recuperar para el sábado».

«Y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor portero del mundo. El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer me gusta escucharlo», aseguró Ancelotti hace tres días.

Pero ahora, el italiano no tendrá que afrontar ese conflicto, puesto que Courtois será titular, y Lunin tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. Un dolor menos de cabeza para Carletto.