Celtics vencen a los Mavs 105-98 y toman ventaja de 2-0 en las Finales

Al reloj del tercer cuarto sólo le quedaban tres décimas, muy poco tiempo para conseguir puntos. No fue lo que pensó Payton Pritchard, quien consiguió un largo triple que se incrustó en el corazón de los Mavericks.

Los Celtics también se llevaron el segundo juego en Las Finales 2024 de la NBA (105-98) y lo hicieron gracias a héroes inesperados.

21 points.

Game 2 win.

Jaylen Brown and the Celtics take a 2-0 series lead in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/H0MKfo8ijS

— NBA (@NBA) June 10, 2024